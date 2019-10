Una Supercoppa d’Europa che racchiuda i migliori club del continente. È l’idea di Gerard Piqué, centrale del Barcellona, che ha già presentato il progetto alla RFEF (Federazione Spagnola di Calcio), candidandosi inoltre come intermediario per portare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.



L’idea di Piqué è quella di emulare quello che è la Coppa Davis per il tennis: una competizione che riunisca i migliori club europei e (perché no) mondiali. Solo un’idea su cui il centrale blaugrana sta lavorando...