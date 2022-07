Brutta disavventura per Andrea Pirlo. Il neo-allenatore del Karagümrük aveva messo gli occhi su un lussuosa villa in Versilia (a Forte dei Marmi), di proprietà di un oligarca russo (pare vicino a Putin), e avviato le trattative di acquisto versando una caparra di 500 mila euro. La villa però ora è finita sotto sequestro per decisione del tribunale civile di Lucca e il denaro versato dall'ex centrocampista è al momento congelato. Lo riferisce La Nazione.



I DETTAGLI - Se tutto fosse andato bene, Pirlo avrebbe concluso l'acquisto ad Agosto. Così non è stato perché un'agenzia immobiliare della località della Versilia ha fatto causa al magnate per non aver riconosciuto i servizi di consulenza (si parla di 200-250 mila euro) dovuti. e grazie ai quali in pratica l'imprenditore aveva comprato la mega struttura per 7,2 milioni di euro nel 2020.