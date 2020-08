L'arrivo di Andrea Pirlo ha rivoluzionato i piani della Juve. In campo ma anche sul mercato, dove i bianconeri dovranno rivedere strategie e obiettivi. Riflettori accesi sul centrocampo, dove qualcosa è già cambiato - dentro Kulusevski e Arthur e via Pjanic e Matuidi - ma verranno fatte altre modifiche.- A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il centrocampista del Sassuolo è un vecchio pallino dei bianconeri, e, i rapporti con il Sassuolo sono ottimi e la parte cash si potrebbe abbassare con l'inserimento di qualche contropartita.- Paratici ne ha già parlato con l'ad neroverde Carnevali, che nel frattempo si sta già muovendo per trovare un sostituto.: "E' un ragazzo promettente, nasce da un rapporto che abbiamo con la società catalana. L'interesse c'è, poi da qui a dire che porteremo a termine l'operazione ce ne passa. Vediamo. E' giovane ma ha tutte le caratteristiche per diventare un grande giocatore".. L'idea del Barça è quella di cederlo a titolo definitivo garantendosi una recompra. La Juve intanto prepara la rivoluzione, c'è Locatelli nel mirino.