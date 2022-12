Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan, Inter e Juve, ha parlato ai microfoni di FourFourTwo svelando un clamoroso retroscena di mercato del 2006: "Ero molto vicino al Real Madrid, ma poi mi è stato detto che il Milan poteva essere riammesso in Serie A e accedere alla Champions League. Mi è stato offerto subito un nuovo contratto e il club ha fatto molto per tenermi".