La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sul possibile futuro da allenatore di Andrea Pirlo. Thiago Motta e Vincenzo Italiano stanno ben figurando con Bologna e Fiorentina e i nomi dei due tecnici sono sulla bocca di tutti. Possibile, dunque, che una big venga a bussare alla porta per uno dei due. In caso di addio il nome del Maestro è uno di quelli papabili a succedere ad uno dei due tecnici.