Pisa-Cosenza 1-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 27' ,45' Riviere (C), 39' Broh (C), 67' Birindelli (P)



Pisa (4-3-2-1): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Marin, De Vitis (80' Di Quinzio), Verna (46' Fabbro); Gucher, Pinato (63' Minesso); Moscardelli. All. D'Angelo.



Cosenza (3-4-2-1): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Brucino, Broh, D'Orazio (80' Capela); Machach, Baz (74' Sciaudone); Riviere (54' Litteri). All. Braglia.



Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna



Ammoniti: 17' Broh (C), 30' Birindelli (P), 60' De Vitis (P), 82'Bruccini (P), 85' Macach (C), 88' Moscardelli (P)



Espulsi: 91' Marin (P) per doppia ammonizione