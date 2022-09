La sconfitta di misura rimediata sabato dal suo Pisa contro la Reggina potrebbe costare molto caro a Rolando Maran.



La dirigenza toscana sta infatti riflettendo sulla posizione del tecnico trentino che in cinque turni campionato ha raccolto appena un punto, relegando la squadra all'ultimo posto solitario in classifica.



In caso di esonero, al posto dell'ex allenatore di Cagliari e Genoa potrebbe essere richiamato Luca D'Angelo, cacciato dal club in estate malgrado sia arrivato ad un pelo dalla promozione in Serie A ma ancora sotto contratto con i nerazzurri.