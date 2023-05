L'esperienza in Olanda con la maglia dell'Ajax di Lorenzo Lucca è giunta alla fine. I Lancieri infatti non riscatteranno il cartellino del centravanti classe 2000 che dunque tornerà al Pisa, proprietario del suo cartellino, anche se quasi certamente il suo futuro sarà ancora altrove. Secondo quanto riferito dall'edizione genovese de La Repubblica il nome del calciatore stuzzicherebbe il neopromosso Genoa alla caccia di un rinforzo per il reparto offensivo. Per Lucca dunque potrebbe arrivare quello sbarco in Serie A rimandato lo scorso anno quando preferì l'avventura in Olanda.