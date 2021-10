Era nell'aria, ora è ufficiale: il Pisa ha comunicato il rinnovo di contratto dell'attaccante Giuseppe Sibilli fino al 30 giugno 2024.



Le prime parole a caldo del diretto interessato: "Arrivo a un traguardo importante della mia vita. Un'emozione grandissima, con un lavoro alle spalle tanto grande e faticoso. Ringrazio la società per avermi dimostrato tutta la sua fiducia, vi ripagherò sul campo. Volevo ringraziare il mister ed il suo staff, tutti coloro che lavorano per questa società. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra e i miei procuratori. Ed infine ringrazio il mio amore e la mia famiglia... Se ripenso a qualche tempo fa, senza di voi non sarebbe mai accaduto! Forza Pisa e testa a domenica, vi aspettiamo allo stadio".