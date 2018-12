L'approdo di Giuseppe Marotta all'Inter potrebbe aver segnato il sorpasso dei nerazzurri sulla Juventus nella corsa a Federico Chiesa. Come riportato da Tuttosport, l'ecosistema Suning avrebbe operato il sorpasso sulle strategie di Fabio Paratici, soprattutto alla luce dei recenti stenti di Ivan Perisic. Luciano Spalletti è da tempo in pressing sul padre Enrico, mentre la società bianconera potrebbe giocarsi le carte Marko Pjaca - già in prestito con riscatto e controriscatto alla Fiorentina - e Riccardo Orsolini per contrastare l'avversario.