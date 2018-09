È sempre subentrato: Chievo, Napoli e Udinese, tutte iniziate dalla panchina e vissute a gara in corso, complice una condizione ritardataria a causa delle vacanze post-Mondiale. Per Marko Pjaca - il cui trasferimento alla Fiorentina è stato una chimera nelle tempistiche - è giunta l'ora del debutto da titolare in maglia viola. "Finalmente", possono esclamare a Firenze. Il croato completerà il verde tridente - non solo nell'età, anche nella divisa - contro la Sampdoria, nel recupero della prima giornata, proprio affrontando la squadra che ha insidiato a tratti la sua attuale società nelle trattative, come ha raccontato anche l'avvocato blucerchiato Romei. Chiesa, Pjaca e Simeone: adesso.



Pioli non opererà un massiccio turnover nell'atipico turno infrasettimanale. Il porta confermato Dragowski - Lafont convocato ma non ancora pienamente arruolabile - mentre a centrocampo Edimilson sostituirà Gerson: Veretout davanti a una difesa invariata.