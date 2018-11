Il recupero di Marko Pjaca resta in dubbio per la partita contro la Juventus. Ieri l’esterno viola - riporta La Nazione - ha svolto un lavoro a parte per cercare di risolvere il problema della lombalgia che gli ha fatto saltare la gara di Bologna. Il croato ha aumentato i carichi di lavoro ma solo nei prossimi giorni si potrà capire se sarà recuperabile per la sfida contro i bianconeri o meno.



In caso di recupero, Marko Pjaca con tutta probabilità partirà dal primo minuto con il ritorno di Gerson sulla linea mediana, quando invece sull’esterno lo stesso brasiliano ha fatto vedere qualcosa di più positivo che da interno di centrocampo. Se il croato non dovesse farcela - prosegue il quotidiano - il dubbio di Pioli sarà quello di riproporre sempre Gerson sulla corsia esterna oppure riportarlo a centrocampo e inserire in attacco uno tra Eysseric, Mirallas o per una Fiorentina più spregiudicata e d’attacco il giovane Vlahovic. Il croato continua ad allenarsi a parte e sarà monitorato nei prossimi giorni.