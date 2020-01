Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marko Pjaca potrebbe essere la pedina fondamentale per il gioco degli incastri dell'affare Kulusevski. La trattativa, infatti, coinvolge sia Atalanta che Parma, con i ducali che si priverebbero di un giocatore fondamentale: Pjaca rappresenterebbe un'alternativa plausibile per convincere il Parma a lasciare andare il giocatore ora in prestito.