A caccia del riscatto. Il percorso di Marko Pjaca non è stato fortunato, all'Anderlecht stava trovando continuità ma l'emergenza coronavirus ha bloccato tutti i campionati, con quello belga che ha già deciso di non ripartire. Nel suo percorso di crescita, caratterizzato da tre prestiti e tanti infortuni, l'attaccante croato ha avuto tanti ostacoli da superare, a fine stagione tornerà alla Juventus, che ha un piano per il suo futuro.