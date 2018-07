Miralem Pjanic è uno dei punti interrogativi più grossi delle ultime tre settimane di mercato. Perché il tempo stringe - specialmente in Premier League dove chiuderanno i battenti tra una decina di giorni - e il nuovo agente del centrocampista della Juventus, Fali Ramadani, ha impostato un lavoro attento per portare offerte in tempi brevi: Miralem lo sa bene, non vuole sbagliare alcun passo perché alla Juve sta benissimo. Tanto che l'ultimo corteggiamento in ordine di tempo è immediatamente naufragato.



NO CHELSEA, SI OFFERTE FOLLI - Pjanic infatti è stato cercato dal Chelsea di Maurizio Sarri che lo avrebbe preso volentieri in caso di partenza di N'Golo Kante, perché il bosniaco è perfetto per le caratteristiche del calcio del nuovo manager. Niente da fare: non c'è accordo con la Juventus, ma prima ancora è stato Pjanic a frenare questa ipotesi, il Chelsea non è nelle sue priorità. Miralem a Torino si trova bene e ci resta più che volentieri, specialmente col rinnovo che Marotta e Paratici hanno preparato per lui; non volerà dunque a Londra, ma Ramadani ha fatto sapere che con un'offerta indecente anche Pjanic potrebbe vacillare e chiedere di andar via, attivando la 'legge Marotta', ovvero quando un top player chiede di andare la Juve non trattiene nessuno, il diktat della dirigenza bianconera. Il Manchester City si prepara a entrare in scena, ma non sono escluse sorprese da altri top club. E la Juve? Chiede 100 milioni, assegno a tre cifre come base d'asta, un modo per ribadire in realtà la volontà di tenersi stretto Pjanic. A meno di offerte folli già in preparazione...