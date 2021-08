disputerà questa sera al Camp Nou contro la Real Sociedad, nella prima partita ufficiale dei blaugrana dopo l'addio di Lionel Messi. Il bosniaco è fuori per scelta tecnica, insieme a. Non si tratta ovviamente di un caso:tutti i calciatori che il Barça intende cedere entro il 31 agosto. Per Pjanic si tratta della conferma ufficiale di una situazione già nota:e dopo una sola stagione è già tempo di fare le valigie, con isenza costo per il cartellino, pur di privarsi del suo ingaggio pesante, daquello che è stato il regista della sua squadra fra il 2016 e il 2019 (prima dell'ultima annata a Torino con Sarri, 2019-20). L'operazione però è tutt'altro che semplice e vicina a una soluzione, e non è affatto detto che alla fine riesca ad andare in porto.con il Sassuolo, prima della conclusione della quale la Juve non chiuderà altri colpi a centrocampo;, i bianconeri devono liberare uno slot nella rosa, cosa tutt'altro che semplice, visto che il giocatore che Nedved e Cherubini vorrebbero, che al momento non trova sbocchi di mercato neanche fra i club di metà classifica della Premier, per via del suo ingaggio da 7 milioni a stagione, con un contratto in scadenza nel 2023;, una volta realizzate le prime due condizioni,a pagare l'ingaggio di Pjanic con un contributo almeno del 20%.Come si vede, si tratta di un'operazione non semplice, che per ora può contare su. La Juve al momento tiene monitorata la situazione, con la speranza di riuscire a regalare il classe 1990 ad Allegri nelle ultime battute di mercato, ma al momento Pjanic non rappresenta la preoccupazione principale della dirigenza bianconera.