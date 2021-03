Intervistato da Sky Sport il centrocampista del Barcellona ed ex-Juve, Miralem Pjanic ha parlato dell'eliminazione del club catalano subita dal PSG.



PERSA IN CASA - "Qualificazione persa all'andata, ma ci credevamo. Volevamo pressare e fare gol rapidamente, peccato che non ci siamo riusciti. Siamo dispiaciuti, se vediamo le due partite capiamo che non abbiamo perso oggi, ma all'andata"



GIOVANI - "Abbiamo un gruppo giovane, di grande potenziale"



NO MESSI E NO RONALDO - "Dopo 16 anni i quarti di Champions senza Messi e Ronaldo? Se parliamo di loro sappiamo cosa hanno fatto negli ultimi anni, dispiace essere usciti noi".



LA JUVE - "Mi dispiace per la Juve che poteva sicuramente fare di meglio, ma gli errori si pagano. Andiamo avanti e cerchiamo di vincere il titolo".



FUTURO - "Diciamo che le cose si sistemeranno poco a poco, le scelte vanno rispettate. Io mi alleno per essere pronto, io sono focalizzato per finire bene la stagione poi... si vedrà”.