Dopo il match di ieri tra, continuano questa sera iallo Stadio Bentegodi, ildi Alfredo, che ha conquistato i playoff e il quinto posto nell'ultima giornata di campionato,attende ildi Alessandro, nella seconda gara della post season del campionato cadetto: saliti all'ottavo posto dopo l'estromissione del Palermo, gli umbri provano il colpaccio in casa dei veneti, che avranno il vantaggio del doppio risultato fino al 120’. Presente da questi playoff anche il Var. Chi passerà il turno affronterà il Pescara, quarto dopo la retrocessione in Serie C del Palermo. Sono 21 i precedenti disputati al Bentegodi, di cui 11 in Serie B: 10 vittorie per il Verona (tra cui quella nella stagione 2018/2019), 8 pareggi e 3 successi ospiti.