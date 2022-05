Dopo la vittoria del Benevento di ieri sera contro il Pisa - gol di Lapadula - nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B,. La squadra di Corini, subentrato nel finale di stagione a Pippo Inzaghi, si è qualificata grazie alla vittoria di quattro giorni fa col Perugia dopo aver chiuso il campionato con la vittoria contro la Reggina. Il Monza si ritrova direttamente in semifinale dopo aver saltato il primo turno grazie al quarto posto in classifica. L'obiettivo della squadra di Stroppa era la promozione diretta, fallita nell'ultima giornata per il ko di Perugia e la contemporanea vittoria della Cremonese. Ora, proverà a conquistarla attraverso i playoff e la gara col Brescia.: Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Huard; Bisoli, Van de Looi, Léris; Tramoni; Moreo, Palacio.: Corini.: Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; D'Alessandro, Ciurria, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer.: Stroppa.