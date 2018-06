Dopo il rinvio di settimana scorsa, dovuto alla situazione del Bari, deferito e penalizzato a causa dei ritardati pagamenti Irpef e contributi Inps del bimestre gennaio-febbraio di quest’anno, finalmente a partire da oggi pomeriggio prendono il via i playoff di Serie B per stabilire la terza promossa in Serie A dopo Empoli e Parma, con le due sfide tra Cittadella-Bari e Venezia-Perugia: si tratta di gare secche dalle quali usciranno le due semifinaliste, che dovranno affrontare rispettivamente Frosinone e Palermo, terza e quarta classificata del campionato di Serie B.



Apre alle ore 18.30 la sfida del Tombolato tra Cittadella e Bari: dopo la penalizzazione dei pugliesi, il fattore campo avvantaggia i veneti, che potranno permettersi anche di pareggiare per passare il turno, in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season. Per Grosso conta solo vincere, dunque: chi si qualifica affronterà il Frosinone. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber, Kouamè per Foscarini e Nené per i Galletti.



Alle 21 invece, al Penzo di Venezia, va in scena l'altra semifinale, quella tra i lagunari guidati da Filippo Inzaghi, prossimo allenatore del Bologna, e il Perugia di Alessandro Nesta, appena arrivato in Umbria al posto di Roberto Breda: sfida tra due ex Milan dunque, desiderosi di guadagnarsi il pass per la sfida al Palermo. Match equilibrato e dal pronostico incerto, dove i padroni di casa partono con i favori del pronostico per il fatto di avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I Grifoni dovranno cercare di espugnare il fortino veneziano per continuare a coltivare il sogno di tornare in serie A. Moduli speculari per i due tecnici, che si affidano ai collaudati 3-5-2.