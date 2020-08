Fallito l’accesso diretto alla Serie A, Cittadella e Frosinone cercheranno gloria attraverso i playoff. Domani sera, con calcio d’inizio alle ore 21 presso lo Stadio Tombolato, le due compagini si sfideranno nella semifinale di questo mini-torneo che deciderà la terza squadra, dopo Benevento e Crotone, che parteciperà alla Serie A del prossimo anno. Una sfida dal sapore di amarcord, visto che le due compagini si sono sfidate già nei playoff del 2018. In quell’occasione i ciociari ebbero la meglio, superando il turno con un doppio pareggio. Per la sfida di domani sera, però, appare in vantaggio la formazione di casa. Il Cittadella, infatti, è dato a 2,70 dai trader, mentre il Frosinone è leggermente svantaggiato: 2,95. A 2,85, invece, l’X. Sui gialloblu pesa anche una statistica molto particolare, che li vede senza vittorie esterne da febbraio (2-0 contro il Cosenza): da allora 3 pareggi ed altrettante sconfitte. Anche per questo il possibile 0-1 è dato a 8,00. I bookmaker, al contempo, credono ad una sfida con pochi gol, visto l’under 2,5 a 1,58; 2,28, invece, per l’over 2,5. Essendo una sfida tra la 5ª e l’8ª, in caso di pareggio dopo i 90 regolamentari si procederà ai tempi supplementari. Se il risultato non variasse, avrebbe la meglio il Cittadella visto il miglior piazzamento in regular season.