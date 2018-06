Dopo l'andata, in scena mercoledì sera, oggi proseguono i playoff di Serie B per stabilire la terza promossa in Serie A dopo Empoli e Parma, con il ritorno delle due semifinali tra Palermo-Venezia e Frosinone-Cittadella, in programma alle 18.30 e alle 21 presso lo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano e presso lo stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro.



IL REGOLAMENTO - L'andata della due sfide è terminata 1-1: in caso di parità di punteggio dopo il ritorno, si tiene conto della differenza reti nelle due partite; in caso di ulteriore parità, si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (Frosinone e Palermo): non si disputano quindi i tempi supplementari.