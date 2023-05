Si sono conclusi i playoff di Serie C, in campo con il primo turno. A festeggiare il passaggio del turno sono stati il Gubbio, 1-1 in rimonta col Pontedera, il Cerignola, che ha battuto 2-1 il Monopoli, e Foggia e Pro Sesto, a cui sono bastati due 1-1 contro Potenza e Renate per avanzare al turno successivo.