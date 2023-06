Il Lecco è ufficialmente la quarta promossa in Serie B. Dopo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, i lombardi blindano il successo nei Playoff di Serie C sconfiggendo il Foggia sia all'andata che al ritorno della doppia finale. Una vera e propria impresa per una squadra partita con ben altre ambizioni all'inizio della stagione.



SERATA STORICA - Si tratta di un successo destinato a entrare nella storia, perché il Lecco ritrova la Cadetteria dopo cinquant'anni dall'ultima volta. Il tutto dopo aver superato avversari di altissimo profilo, su tutti il Cesena - favorito per la vittoria finale - durante il corso della competizione. Una vera e propria impresa che si concluderà con i festeggiamenti già iniziati in città al triplice fischio.



SERIE B - Traguardo insperato, ma anche a lungo desiderato. Il Lecco ha dimostrato in questi playoff di avere grandissima caparbia: prima rimontando il Cesena dopo la sconfitta della semifinale di andata, poi battendo l'ostico Foggia. Insomma, nella roulette di emozioni che sono i playoff di Serie C, il Lecco ha dimostrato di avere il sangue freddo e di saper reagire a qualsiasi situazione. Una promozione meritatissima che chiude ufficialmente la stagione di Serie C. Con una nuova pagina di storia, che aspettava da cinquant'anni di essere scritta.