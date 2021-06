Si entra finalmente del vivo dei playoff di Serie C, con la Final Four che inizia ufficialmente: le protagoniste sono Padova, Avellino, Alessandria e Albinoleffe, che hanno eliminato rispettivamente Renate, Sudtirol, Feralpi Salò e Caranzaro. Le gare di andata si giocano oggi, mentre il ritorno a campi invertiti è in programma per mercoledì 9, con i seguenti incroci: Albinoleffe-Alessandria alle 17.30, 1-2 con i gol di Arrighini, Giorno e Giorgione, e Padova-Avellino alle 20.45, 1-1 con l'ex Kresic e Maniero.Chi vince raggiunge Como, Perugia e Ternana in Serie B.





h 17.30 Albinoleffe-Alessandria 1-2 - 67' Arrighini (Ales), 77' Giorno (Ales.), 82' Giorgione (Alb.)



h 20.45 ​ Padova-Avellino 1-1 - 37' Kresic (P), 49' Maniero (A)