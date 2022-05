si appresta a vivere il capitolo finale, quello più intenso e decisivo dei suoi playoff. Nella serata di oggi le semifinali di ritorno del tabellono hanno consacrato ile ilcome le formazioni vincitrici e candidate a scontrarsi fra qualche giorno in un doppio confronto fra due delle formazioni più attese.Ildi Massimo Oddo, Antonio Donnarumma e Ronaldo, dopo lo 0-0 della gara di andata si è imposto in casa contro ilper 2-1 con il gol di Cosimoal 96esimo che manda in delirio i tifosi biancoscudati. Ildi Silvio Baldini, dopo il 3-0 della gara d'andata, non si ferma neanche nella gara di ritorno e si impone per 1-0 con l'ennesimo gol stagionale diarrivato a quota 27 gol stagionali.Le finali di andata e di ritorno si disputeranno il 5 e il 23 giugno.