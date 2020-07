In un venerdì sera di fuoco si sono giocate le due semifinali dei playoff di Serie C che, seguendo i pronostici della vigilia,(foto: profilo Twitter Bari). Entrambe le squadre sono riuscite a vincere i propri scontri con Novara e Carrarese a fatica, raggiungendo l'ultimo step della competizione tra mille difficoltà.La partita più attesa era certamente quella tra Bari e Carrarese, che non ha affatto deluso le attese della vigilia.. Il Bari, infatti, dopo aver trovato la rete del vantaggio nel primo tempo con Di Cesare, ha retto tutti gli assalti della squadra ospite, che ha anche colpito due legni, fino all'ultimo minuto di partita., che ha mandato la partita ai supplementari. Come forma di contrappasso dantesco, però, il Bari ha risposto alcon la rete della vittoria firmata da. Un. Come solo la Serie C è in grado di fare.Come anticipato la finalissima sarà quella tra il Bari e la Reggio Audace, che ha avuto ragione tra le mura casalinghe della sorpresa della competizione: il Novara. Decisive le reti di, che hanno vanificato il gol di Buzzegoli regalando la finale al club emiliano. La partita decisiva, che sancirà l'ultima promossa in Serie B, si terrà, anche se sarà chiamato a superare l'ostacolo più complicato proprio in finale.