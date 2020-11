. L'uomo delle rovesciate spettacolari, il talento portoghese nato ine portato in Italia, uno degli eroi della promozione indell', la plusvalenza da 2,5 milioni della. Ma, soprattutto, il ragazzo che ha permesso adi svolare:Un gol bellissimo quello realizzato dal classe '98 contro il(foto buzzi): velocità, fisico, dribbling, freddezza e precisione. Non una prima punta vera, ma un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, uno di quelli che si sposa alla perfezione con qualsiasi profilo, uno di quelli che sa fare tutto. E se n'è accortoche, dopo averlo lasciato in panchina nelle prime uscite, gli ha dato un ruolo sempre più importante. Venendo ripagato: 3 consecutive da titolare, un ko e 2 vittorie, le prime 2 in campionato, che rilanciano i brianzoli in zona playoff. ​Alla Juve ascoltava i consigli diquando aveva la chance di potersi allenare con la prima squadra, lui che si è incrociato anche conall', lui che quando c'è un pallone in aria, e in area, la prima cosa a cui pensa è la rovesciata. E' la specialità della casa, ci è andato vicino anche oggi, trovando alle sue spalle unattento e reattivo. Gol, sorrisi, esultanza:in valigia per raggiungere il ritiro della nazionale portoghese Under 21. Lì dove si alterna anel 4-3-3 di Rui Jorge: una volta l'uno, una volta l'altro, con il 47 portato da Galliani inche segna di più del 17 del Milan.Numeri importanti quelli del giovane veterano, il 22enne che in C, terra di vecchi lupi di mare negli ultimi 16 metri, è già una sentenza. Ora si è sbloccato anche in B.. Da raggiungere, possibilmente, col Monza.@AngeTaglieri88