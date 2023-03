Andrea Abodi, ministro dello Sport del governo Meloni, è tornato sulla questione relativa alla Juve e al caso plusvalenze, puntando l’attenzione sul ricorso preparato dai bianconeri: "Cosa mi aspetto dal procedimento? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un percorso trasparente". Abodi ha affrontato il tema a margine di un convegno all’università di Roma-Tor Vergata, rispondendo alle domande dei giornalisti.



IL RICORSO - Come spiegato nelle ultime settimane, la questione verte intorno al ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni, contro la penalizzazione di 15 punti decisa dalla corte d’appello della Figc per il caso delle plusvalenze a gennaio. Il ministro si era espresso sull'argomento in più occasioni già nelle scorse settimane.