"Quando mi giro in panchina posso scegliere a occhi chiusi" ha detto Simone Inzaghi in una recente intervista riferendosi alle alternative dell'Inter. Dieci volte, dalla panchina, si è alzato. A bloccare la prima parte di stagione del giocatore è stato anche un infortunio al legamento collaterale mediale, che gli ha fatto saltare tutta la prima parte. Un altro ko, l'ennesimo.- La fragilità fisica di Sensi sta facendo riflettere l'Inter, che. La società sa di avere tra le mani un giocatore di talento e vuole trovare la chiave giusta per farlo tornare come ai tempi del Sassuolo, aveva convinto i nerazzurri a investire più di 20 milioni per portarlo a Milano. E tra gli obiettivi c'è anche quello di riconquistare la maglia della Nazionale, dopo essere finito un po' indietro nelle gerarchie di Mancini.- Ora però il classe '95 è finito in fondo alle scelte di Simone Inzaghi,. Stefano invece ha spesso a mezzo servizio, arrivato nell'estate 2019 dal Sassuolo non è mai riuscito a esprimersi al meglio per quei maledetti infortuni. L'Inter sta pensando a un piano per rilanciar e Sensi, all'orizzonte potrebbe esserci un prestito a gennaio.