Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato del suo futuro a cinque giorni dalla finale di Champions contro il Liverpool: "Mi sto divertendo molto, ho pensato molto a questi giorni e a questi anni. Cinque anni fa ho firmato il contratto, è stato un periodo incredibile Ci divertiamo molto nel preparare questa partita, una delle più importanti delle nostre carriere. Esserci sabato prossimo sarà una fortuna. La mentalità era una delle cose che andava cambiata, sono incredibili i miglioramenti che ha avuto questo club. Giocare la finale di Champions è un risultato incredibile per il Tottenham". L'argentino è sulla lista della Juventus per il dopo Allegri e negli scorsi giorni il ds dei bianconeri Fabio Paratici ha incontrato un intermediario del Tottenham per sondare il terreno. ​Il mio futuro? Risponderò a questa domanda dopo la finale, ora il cento per cento di me è concentrato sulla finale"