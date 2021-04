Uomo mercato che piace molto alla Juventus, Mauro Icardi è stato protagonista indiscusso della sfida vinta per 3-2 dal Paris Saint Germain contro il Saint Etienne in cui il suo gol a tempo scaduto ha regalato ai parigini una vittoria fondamentale nella corsa al titolo della Ligue 1. Ad elogiare l'ex bomber dell'Inter ci ha pensato anche l'allenatore Mauricio Pochettino in conferenza stampa: "Il suo gol fondamentale nella corsa al titolo".