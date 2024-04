Pochettino: 'Il ritorno di Lukaku è un'opzione, ma non abbiamo deciso'

Il futuro di Lukaku al Chelsea è tutt'altro che definito. Il bomber belga, in prestito alla Roma, non intende fare ritorno a Londra dove lo valutano circa 40 milioni. Della situazione di Big Rom ha parlato ieri sera Mauricio Pochettino, tecnico dei Blues, che non esclude la possibilità che possa rientrare a Stamford Bridge: "È un nostro giocatore, quindi è ovvio che saremo attenti. È un’opzione, ma ancora non abbiamo preso alcuna decisione in merito".