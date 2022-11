Mauricio Pochettino, senza panchina dopo l'addio al Paris Saint-Germain, ha parlato in un'intervista a The Athletic, con riferimento ai suoi piani per il futuro. Il tecnico, alla domanda riguardante un suo possibile accostamento alla panchina della nazionale inglese, ha risposto: "La tengo in considerazione. Il mio legame con l'Inghilterra è sempre stato buono, sto molto bene qui. Non si sa cosa può accadere in futuro. Io sono aperto a tutto". Per il dopo-Southgate Pochettino può essere una possibilità.