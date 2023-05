Anche se la firma di Mauricio Pochettino come allenatore del Chelsea non è ancora ufficiale, sembra questione di giorni prima che venga annunciata e l'allenatore argentino ha chiarito in più occasioni alla dirigenza dei blues che vuole avere Romelu Lukaku nuovamente a Stamford Bridge. L'attaccante belga è in prestito all'Inter, squadra dove però vorrebbe continuare. Lo scrive Mundo Deportivo.