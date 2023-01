Fumantino lo è sempre stato Lukas Podolski ma stavolta ha davvero esagerato. L’ex Inter ha perso la testa durante una partita amichevole in un torneo di beneficenza, da lui stesso organizzato. La furibonda reazione nei confronti dell’arbitro è andata in scena alla Schauinsland Reisen Cup, torneo a sei squadre, cinque dalla Germania e una dalla Polonia con Poldi a vestire la maglia del Gornik Zabrze. Durante la sfida al Rot-Weiss Essen, terza serie tedesca, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore contro la sua squadra, un affronto che l’ex nazionale tedesco non ha tollerato.



La reazione è stata veemente: prima sono scattati gli insulti al direttore di gara, con qualche parolina di troppo che gli sono valsi il cartellino rosso. Cacciato, Podolski ha preso una bottiglietta d’acqua e l’ha scagliata in mezzo al campo cercando di colpire l’arbitro prima di essere scortato negli spogliatoi.