Il ritorno di Paul Pogba alla Juve è uno degli affari dell'estate e sembra sempre più concretizzarsi. Ai microfoni de Le Parisien, in concomitanza con l'uscita di "The Pogmentary", ha parlato Rafaela Pimenta, l'avvocato che ha ereditato da Mino Raiola la procura dei suoi calciatori, incluso il francese. "Pogba di nuovo alla Juve? Se ne parla tanto. Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una ex squadra? Sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia".