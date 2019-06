Futuro tutto da scrivere per Paul Pogba: l'asso del Manchester United, infatti, è conteso da Juve e Real Madrid, ma i Red Devils non intendono farlo partire così facilmente. Presente in Giappone per un evento promozionale, il francese è uscito per la prima volta allo scoperto, ammettendo la volontà di cambiare aria in vista della prossima stagione. Da Tokyo, allora, rimbalzano in maniera pesante le dichiarazioni del Polpo: "Si parla molto. Per quanto mi riguarda, sono al Manchester United da tre anni e qui ho fatto bene. Ci sono stati momenti positivi e momenti negativi, come sempre. Quella appena conclusa è stata la mia migliore stagione, penso che per me sia ora di provare una nuova sfida da un'altra parte. Sto pensando a questo".