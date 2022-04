Paul Pogba e lo United, è finita: il francese, che ha rimediato un infortunio nella serata di martedì, dovrà stare fermo per un mese, il che significa che la sua stagione finisce qui. Il nuovo ciclo che verrà aperto con Erik Ten Hag non prevede la sua presenza in rosa, quindi l'ex Juve sarà lasciato partire a zero per la seconda volta dai Red Devils.