Dopo le minacce ricevute, Paul Pogba teme per la sua sicurezza e prende un cane da difesa da 17.000 euro. Il francese imita i compagni Rashford e Jones e ora ha un cucciolo di rottweiler altamente addestrato. Le scritte "Pogba Out" apparse in città, a Manchester, e l'accoltellamento del 17enne Youseff Makki a poca distanza dalla villa nel Cheshire del calciatore, hanno convinto Pogba a rafforzare le misure di sicurezza, spingendolo così a prendere un cane da difesa. Si tratta di un rottweiler altamente addestrato da 15.000 sterline (17.000 euro) dell'azienda specializzata Chaperone K9 di Lutterworth (Leicestershire), che ha già fornito un analogo servizio a Marcus Rashford e Phil Jones, compagni di squadra dell'ex centrocampista della Juventus.