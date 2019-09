Intervenuto a El Chiringuito, Mathias Pogba svela alcuni retroscena sul fratello Paul, centrocampista del Manchester United in estate nel mirino delle big europee, tra cui Juventus e Real Madrid: "Mio fratello ha parlato con alcuni giocatori durante l'estate, ma non con Sergio Ramos. Ci sono stati colloqui con Messi, con Zlatan Ibrahimovic e con Griezmann, col quale è compagno anche in nazionale. Ci sono stati contatti anche con Zidane e Varane".