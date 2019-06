La campagna di rafforzamento del Manchester United deve passare da alcune cessioni dolorose ma necessarie. Una di queste è quella che porta al nome di Paul Pogba. Come riporta il Daily Star, il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha deciso di sacrificare il gigante francese e pretende almeno 115 milioni di euro per lasciarlo partire. Il giocatore, classe 1993, è dato molto vicino al ritorno alla Juventus oppure pronto ad accettare la corte del Real Madrid. Una gran parte della cifra che lo United richiede per la cessione di Pogba è già stata preventivamente spesa sul mercato: il Manchester ha già ingaggiato Daniel James per 17 milioni di euro ed è ad un passo dall’acquisto di Aaron Wan-Bissaka per la cifra mostre di 70 milioni di euro.