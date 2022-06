Nel giorno dell'uscita del documentario di Amazonche ha inevitabilmente animato i tifosi della, il grande ritorno dia Torino si fa sempre più concreto. Nel documentario primachiude alla possibilità di un(LEGGI QUI), poi lentamente gli spiragli iniziano ad aprirsi e, oggi più che mai, anche grazie alle parole dell'avvocatessa(LEGGI QUI) che dello scomparso agente ha ormai preso il postoL'accordo infatti è stato praticamente trovato e tutti alla Continassa non aspettano altro che riabbracciarlo in ritiro. E allora ecco tutte le cifre e i dettagli che conosciamo del grande ritorno.Il Pogback non inciderà sul bilancio della Juventus alla voce ammortamenti se non per la commissione che dovrà essere garantita all'avvocatessa Pimenta. Pogba si libera infatti al 30 giugno dal Manchester United a parametro zero con la naturale scadenza del suo attuale contratto.. Non un'intesa duratura, ma è nel gioco delle parti cercare di non appesantire troppo il monte ingaggi per un giocatore che il prossimo 15 marzo compirà 30 anni e si ritroverebbe così ala possibilità di firmare l'ultimo grande accordo della sua carriera.li, 8 dovrebbero essere di parte fissa e 2 di bonus individuali e di squadra. Sono cifre al netto, perché per Pogba la Juventus utilizzera l'ormai celebre vantaggio fiscale delche permetterà quasi di caricare quasi il 50% in meno di imposte sullo stipendio al lordo. In sostanza, se tutti i bonus maturassero nel corso della stagione,Se tutto andrà per il meglio Pogba dovrebbe essere pronto per l'inizio del ritiro estivo e fin da subito si scoprirà quello che sarà il suo nuovo numero di maglia.come si immaginava (lo ha raccontato più volte). Per questo è probabile che alla fine ritorni a preferirea cui è tanto legato.anche se ipiù o meno nelle stesse zone dove aveva scelto di risiedere Cristiano Ronaldo. Non lontano da Casa Agnelli, vicino al presidente che vuole rimettere Pogba al centro del progetto bianconero.