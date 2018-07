Paul Labile Pogba: "Messi, pas Messi, je m'en bats les couilles..." pic.twitter.com/ZteThGAJJ8 — MookieBarbu (@MookieBarbu) 17 luglio 2018

"Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso signori miei. Credetemi". E via dicendo. Ai Mondiali, nella Francia vittoriosa, c'è stato un Al Pacino all'interno dello spogliatoio. No, non il ct, ma Paul, il più cinematografico dei giocatori.- Prima della sfida con l', il centrocampista delexha caricato così Griezmann e il resto dei compagni: "Ragazzi, vogliamo vedere deisul campo oggi, stasera, non voglio andare a casa. Stasera non vado a casa, restiamo ancora in questo hotel, continueremo a mangiare quella cazzo di pasta. Non me ne frega un cazzo, oggi non andiamo a casa, saremo felici, voglio festeggiare, dobbiamo morire sul campo, ma nessuno deve lasciare il suo compagno di squadra, sul campo siamo tutti insieme.".- Poi, prima della finale, un altro discorso motivazionale: "Non voglio parlare troppo, sappiamo tutti dove siamo, sappiamo tutti quello che vogliamo, conosciamo la strada che abbiamo attraversato, nei nostri cuori, nei nostri occhi, posso vederlo, siamo concentrati. Ragazzi, non dimenticatevelo, potrei ripetermi,: una partita, non so quante ne abbiamo giocate nelle nostre carriere, nelle nostre vite, ma qui cambierà tutto, cambierà la storia,Oggi ci guardiamo l’un l’altro e non permettiamo a un’altra squadra di prendere ciò che è nostro. Stasera ci dobbiamo prendere un posto nella memoria dei francesi, dei loro figli, dei loro nipoti …. Andiamo in campo come guerrieri. E dopo voglio vedere le lacrime, lacrime di gioia, non lacrime di tristezza. Lacrime di gioia sul campo e tutti che ci baciamo a abbracciamo, ok?". Applausi. E giù il sipario. Vincente.