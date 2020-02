Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba, è tornato a parlare al quotidiano belga ​Sport Voetbalmagazine ed ha smentito la notizia che lo avrebbe visto minacciare i dirigenti del Manchester United con una pistola per accelerare la cessione del francese.

Ha continuato poi l'intervista con l'ennesimo attacco alla Fifa e alla sua presunta 'ipocrisia mediatica': "È molto strano che si parli sempre i miei guadagni, ma non senti nulla dalla Fifa quando l'Ajax riceve 150 milioni di euro per due ragazzi (De Ligt alla Juventus e Frenkie de Jong a Barcellona)".