Il centrocampista francese Paul Pogba è prossimo allo sbarco all'aeroporto di Torino Caselle per diventare un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Pogba da parte della Juventus dovrebbe arrivare a inizio della prossima settimana. Da quel momento in poi, si attiverà il meccanismo che porterà il francese allo sbarco a Torino con lo sbarco a Torino previso per metà settimana