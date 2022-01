Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Salernitana-Venezia? Noi abbiamo rispettato le regole, poi ci siamo posti anche delle domande però. La domanda che ci passa per la testa, perché siamo stati costretti ad andare là? Adesso i nostri due squalificati non giocheranno anche questa partita. Abbiamo subìto un doppio danno che non riteniamo corretto nei nostri confronti. E’ una irregolarità.".