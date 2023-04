La cura Vanoli sta pilotando il Venezia verso la salvezza in Serie B con 27 punti in 19 partite e ha rilanciato Joel Pohjanpalo. Sabato contro il Como l'attaccante finlandese (28 anni) ha segnato il suo 11esimo gol stagionale (quasi un terzo dei 34 segnati dalla squadra), il decimo da quando è arrivato il nuovo allenatore. Senza contare le due reti annullate dal Var e il rigore a Pisa per un doppio tocco nel tiro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il calciatore abita in centro storico nella zona di San Polo.



Ha servito 6 assist, 2 contro la Spal, quando a fine partita è passato dal bar del Penzo ordinando una birra con foto, autografi e video insieme ai tifosi arancioneroverdi. Più che la birra, a Pohjanpalo piace il vino tanto da aver aperto a Helsinki un negozio ed esserne un collezionista. Da ragazzo era una promessa dell’hockey su ghiaccio, poi ha dirottato sul calcio e il gol è sempre stato nel suo dna, venendo troppo spesso frenato dagli infortuni.



Il Venezia lo ha acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen e lo ha blindato con contratto triennale e opzione per altre due stagioni. Il prossimo obiettivo è migliorare il suo record di 16 gol messi a segno nella passata stagione in Turchia con la maglia del Caykur Rizespor in Super Lig.