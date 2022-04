Pep Guardiola, nel commentare la vittoria odierna in Premier League, ha elogiato Gabriel Jesus, chiudendo al mercato e alle relative voci:



"Gabriel è un nostro giocatore. Non so cosa succederà, ma è un calciatore del Manchester City. Quando lui ha giornate così io sono l'uomo più felice del mondo. Cosa aspettarmi? Non lo so e non m'interessa".