Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss del suo trasferimento nel club partenopeo: "Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio e sono quindi contento di avere scelto il Napoli. Un mese fa c'è stato un timido approccio di Giuntoli, ma non pensavo di approdare così presto in Campania. Contro l'Inter ho visto un bel Napoli, condannato da due errori. Nelle ultime gare mi è sembrata una squadra in forte ripresa. C'è un bel gruppo, mi ha accolto benissimo. Lo stadio è bello, i tifosi sono caldissimi: mi piace l'ambiente partenopeo. Spero di far bene, tornare a giocare a grandi livelli. All'Inter feci bene lo scorso anno, vorrei ripetermi qui".



INSIGNE - "Lorenzo è un grandissimo campione in campo e fuori. Siamo contenti sia il nostro capitano perché può fare la differenza. Ho un grande rapporto con lui. Da anni mi diceva sempre una cosa: 'Vieni a Napoli'. E ora sono qui...".



SAMPDORIA - NAPOLI - "Siamo stati bravi a reagire dopo la rimonta dei blucerchiati. Non siamo crollati, ma abbiamo segnato due goal. Abbiamo una panchina fortissima. Koulibaly e Mertens sono ritornati e saranno fondamentali per noi".



ATTACCO - "Siamo una squadra con un reparto offensivo fortissimo. Dovrà essere bravo il mister a gestire tutti nel modo migliore".



LECCE - "Non sarà facile anche perché i salentini giocano bene, dal basso. Non dobbiamo sottovalutare la compagine di Liverani".



GATTUSO - "Il mister è molto bravo. A differenza di Antonio Conte lui lavora molto col pallone. Il tecnico dell'Inter, invece, si concentra più sul lavoro fisico".



SFIDA ALL'INTER DI COPPA ITALIA - "Andremo a San Siro cercando di arrivare in finale. Ho trascorso un periodo bellissimo in nerazzurro, sarà una bella emozione per me. Conosco bene l'Inter, sono in grado di dare dei consigli a mister Gattuso".



BARCELLONA - "I catalani sono fortissimi, ma concedono qualcosa Noi dovremo essere bravi a sfruttare e occasioni che si presenteranno".



DI LORENZO - "Mi piace tantissimo, è strepitoso. Difende bene, ma attacca con efficacia".



NAZIONALE - "Voglio far bene col Napoli per puntare poi all'Europeo".



MAI RIFIUTATO IL NAPOLI - "Non ho mai detto di no al Napoli. Due anni fa la società azzurra non trovò l'accordo con il Sassuolo".